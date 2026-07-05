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Lisboa

Colectivo Teatral Saaraci
DR | Olime, do Colectivo Teatral Saaraci

Olime

  • Teatro
  • Teatro Meridional, Marvila
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Cruzando a palavra, a música e a performatividade, este espectáculo do Coletivo Teatral Saaraci convoca memórias coloniais, práticas de vigilância e as desigualdades estruturais que marcam o quotidiano de mães racializadas e empobrecidas. Com dramaturgia de Marta Lança e Marinho Pina, e direcção de João Branco, a peça questiona quem detém o poder de definir conceitos como dignidade, protecção e pertença. No final, assume-se como um manifesto de recusa: existir não é um erro administrativo e marcar presença é, por si só, um acto político. Em cena nos dias 17 e 18 de Julho, sexta e sábado às 21.00, no Teatro Meridional. O bilhete custa 13€.

Detalhes

Endereço
Teatro Meridional
Rua do Açúcar, 64
Beco da Mitra - Poço do Bispo
Lisboa
1950-009
Transporte
BUS 718, 728
Preço
13€
Horário
Sex-Sáb 21.00

Datas e horários

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