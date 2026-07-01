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Peçanha – Protocolo de Segurança
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Peçanha – Protocolo de Segurança

  • Teatro
  • Teatro Tivoli BBVA, Avenida da Liberdade
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O carismático e incorrigível sargento-tenente-major Peçanha, uma das figuras mais conhecidas do universo Porta dos Fundos, salta do ecrã para os palcos nacionais. Nesta nova peça escrita e interpretada por Antonio Tabet, a personagem começa por dar as tradicionais instruções de segurança da sala, enquanto a plateia espera por uma encenação fictícia de Hamlet. Contudo, o actor principal atrasa-se e Peçanha é obrigado a improvisar, preechendo o tempo com hilariantes histórias do quotidiano policial, desabafos sobre a crise dos 40 e reflexões satíricas sobre o mundo contemporâneo, abordando temas como masculinidades e preconceitos. Em cena de 10 de Novembro, terça-feira às 21.00, no Teatro Tivoli. O bilhete custa entre 21,48€ e 26,84€.

Detalhes

Endereço
Teatro Tivoli BBVA
Avenida da Liberdade, 182 A
Lisboa
1250-146
Transporte
Metro Avenida. Bus 709, 711, 732, 736, 746
Preço
21,48€-26,84€
Horário
Ter 21.00

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