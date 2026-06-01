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Lisboa

Tem Graça – Festival Internacional de Mulheres Palhaças
Beth Freitas | Tem Graça – Festival Internacional de Mulheres Palhaças

Tem Graça – Festival Internacional de Mulheres Palhaças

  • Teatro
  • Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, Lumiar
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A Time Out diz

A 6.ª edição do Tem Graça continua a dar protagonismo ao humor feito por mulheres. A grande novidade deste ano é o Cabaré Vermelho, um espectáculo de variedades que nasceu de uma open call, e que junta vozes irreverentes vindas de Portugal, Brasil, Inglaterra e França. Dirigido por Luciana Viacava e Susana Cecílio, junta números de teatro lambe-lambe (ou teatro de miniaturas), palhaçaria, magia, malabarismo e bufonaria. A entrada é gratuita, mediante reserva online.

Detalhes

Endereço
Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Antigo Solar da Nora - Estrada de Telheiras, 146
Lisboa
1600-772
Preço
Gratuito, mediante reserva
Horário
Sex-Sáb 20.30

Datas e horários

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