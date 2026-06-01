Tem Graça – Festival Internacional de Mulheres Palhaças

A Time Out diz

A 6.ª edição do Tem Graça continua a dar protagonismo ao humor feito por mulheres. A grande novidade deste ano é o Cabaré Vermelho, um espectáculo de variedades que nasceu de uma open call, e que junta vozes irreverentes vindas de Portugal, Brasil, Inglaterra e França. Dirigido por Luciana Viacava e Susana Cecílio, junta números de teatro lambe-lambe (ou teatro de miniaturas), palhaçaria, magia, malabarismo e bufonaria. A entrada é gratuita, mediante reserva online.