A 6.ª edição do Tem Graça continua a dar protagonismo ao humor feito por mulheres. A grande novidade deste ano é o Cabaré Vermelho, um espectáculo de variedades que nasceu de uma open call, e que junta vozes irreverentes vindas de Portugal, Brasil, Inglaterra e França. Dirigido por Luciana Viacava e Susana Cecílio, junta números de teatro lambe-lambe (ou teatro de miniaturas), palhaçaria, magia, malabarismo e bufonaria. A entrada é gratuita, mediante reserva online.
Tem Graça – Festival Internacional de Mulheres Palhaças
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
- Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
- Antigo Solar da Nora - Estrada de Telheiras, 146
- Lisboa
- 1600-772
- Preço
- Gratuito, mediante reserva
- Horário
- Sex-Sáb 20.30
Datas e horários
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