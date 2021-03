A Time Out veste-se de roxo pelas mulheres de todo o mundo

Nunca foi tão importante celebrar o Dia Internacional da Mulher. Nós celebramos com roxo e muitos conteúdos no feminino.

A Time Out Portugal não é escrita para mulheres, mas são elas quem mais nos lê. Não é escrita por mulheres, mas – espreite a nossa ficha técnica – são mais elas a escrevê-la e a desenhá-la. Aqui, não se contam apenas histórias no feminino, não exploramos, visitamos, vemos e ouvimos apenas projectos de mulheres, mas que eles ocupam cada vez mais espaço, lá isso ocupam. Na Time Out e no mundo inteiro.

É por isso que o Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março, é apenas uma óptima desculpa para fazermos um hino às mulheres que a marcam a cultura, a arte e a gastronomia de Lisboa e do Porto, agora e desde sempre. Mulheres que tornam as nossas cidades – e as nossas vidas – mais bonitas, mais alegres, mais saborosas, mais fortes, mais especiais.

Ao longo desta segunda-feira, vamos partilhar apenas conteúdos relacionados com o sexo feminino. Das mulheres que marcaram a história do Porto aos livros com histórias de mulheres reais que todos têm de ler, passando obviamente por todos os eventos online a que pode aderir para festejar este dia especial.

Partilhamos ainda o perfil de 8 super-mulheres que, de alguma forma, estão a marcar os tempos que vivemos: da bonita e bem-humorada Inês Aires Pereira, à talentosa e surpreendente Nenny, que tomou de assalto o Youtube com a sua música. Da jornalista e militante anti-racista Paula Cardoso à fera da cozinha Ana Leão. Da enfermeira e mãe Carmen Garcia, que trocou o Covid por miúdos, à designer de moda Behén, que recuperou o enxoval e luta por uma indústria têxtil mais sustentável.

No site e nas redes sociais, hoje vestimo-nos de roxo. Por elas. Por todas nós.

Vera Moura, directora da Time Out Portugal