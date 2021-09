Ao fim-de-semana há brunch e música com vista para o rio Douro

Praça do World of Wine (WOW)

Com vista para o rio Douro e para a cidade do Porto, o World of Wine (WOW) tem uma agenda recheada nos próximos tempos, com vários momentos musicais. Brunch com DJs, música ao vivo ao pôr-do-sol e espectáculos de jazz na praça central até ao anoitecer são as propostas para aproveitar os últimos fins-de-semana de Setembro.

Aos sábados, há concertos gratuitos na praça central, das 20.00 às 21.30, com actuações de Barão Soul Power (18 de Setembro) e do Trio Jazz Manouche (22 de Setembro). No restaurante VP, há uma happy hour com desconto de 25% em cocktails e petiscos seleccionados, todos os dias, das 18.00 às 19.00. Nos próximos sábados, tem um extra: música ao vivo do saxofonista Jeffsax (18 de Setembro) e do violinista Violin Lamouche (25 de Setembro).

© DR Música ao Vivo no Restaurante VP do WOW

O restaurante VP vai também servir brunch das 10.00 às 18.00, com actuações de DJs das 12.30 às 17.30. A música vai ser proporcionada por nomes como Dayo (18 de Setembro), Henri Josh (19 de Setembro), Francisco Praia (25 de Setembro) e Miguel Barros (26 de Setembro). Consulte o menu de brunch e reserve a sua mesa.



Aproveite para visitar os vários museus do World of Wine e a exposição com obras gráficas de Francis Bacon, patente na galeria do WOW até 26 de Setembro – o bilhete de entrada inclui um copo de vinho do Porto num dos restaurantes.

