Arouca tem uma nova ecovia para passear à beira-rio

Os primeiros seis quilómetros da Ecovia do Arda serão inaugurados no sábado. A pé ou de bicicleta, pode descobrir o património natural e cultural deste rio.

A partir deste sábado, 12 de Fevereiro, já pode percorrer os primeiros seis quilómetros da Ecovia do rio Arda, num caminho linear entre o Burgo, Arouca e Várzea. A pé, com bicicleta própria ou recorrendo a uma das geobikes disponíveis para aluguer na Loja Interactiva de Turismo local, pode descobrir o património natural e cultural entre as margens do rio.

No decorrer do percurso, pode observar casas de lavradores, os moinhos que outrora laboravam ao longo do rio, açudes e levadas de água. Nas proximidades há também pontos de interesse como o centro histórico da vila de Arouca, o Parque do Ribeiro do Gondim, o pelourinho do Burgo, a Capela do Espírito Santo e São Frutuoso, o casal romano da Malafaia e as igrejas de Várzea, Urrô e Rossas.

© DR Ecovia do Arda

Com um nível de dificuldade baixo, o percurso procura valorizar esse património, exibindo painéis informativos bilíngues com diversos dados sobre a geo e biodiversidade do território envolvente, os sítios arqueológicos e outros factos sobre a história local.

O projecto da Câmara Municipal de Arouca prevê ainda a construção de mais cinco quilómetros de ecovia entre as freguesias de Várzea e Tropeço. Uma vez executada na sua totalidade, a Ecovia do Arda terá custado quase 2,2 milhões de euros, comparticipados em 85% pelo Fundo de Desenvolvimento Regional.

O objectivo da obra é "fazer a ligação entre os pólos escolares e outros equipamentos educativos da zona do Vale de Arouca", na expectativa de que o percurso contribua "de modo significativo para uma mobilidade mais sustentável, em particular por parte dos mais novos, e incentive um comportamento que é cada vez mais relevante nos dias de hoje", lê-se em comunicado.

