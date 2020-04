Art Spot celebra o 25 de Abril com exposição de caricaturas online

Abril é sinónimo de liberdade, mas este ano é também um paradoxo difícil de bater. Como tudo o resto, as celebrações do 25 de Abril estão condicionadas, mas nem por isso deixam de ser encorajadas. Nesse sentido, o Art Spot, galeria do Alameda Shop & Spot, juntou-se novamente ao Museu Nacional de Imprensa para organizar Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a sua primeira exposição online.

No site, já estão disponíveis mais de 20 obras de artistas de países como Irão, Sérvia, Turquia, Brasil ou Portugal, todas elas relacionadas com o humor e a crítica associados à caricatura. Podem ver-se, entre elas, os finalistas, menções honrosas e vencedores de trabalhos sobre o tema.

Esta é a décima exposição do Art Spot, que desde Maio de 2019 tem vindo a expor os melhores trabalhos do PortoCartoon World Festival, assim como caricaturas de figuras como Amália Rodrigues, Cristiano Ronaldo ou Woody Allen.

