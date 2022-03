As luzes vão apagar-se em Gaia na Hora do Planeta

Este sábado, entre as 20.30 e as 21.30, é a Hora do Planeta. Vila Nova de Gaia vai associar-se à iniciativa e desligar a iluminação de vários edifícios públicos.

No sábado, 26 de Março, celebra-se mundialmente a Hora do Planeta, um movimento de sustentabilidade global que une milhões de pessoas para demonstrar o seu compromisso com esta casa que é de todos. Organizado pela WWF desde 2007, esta iniciativa sensibiliza para a protecção do ambiente e para o combate às alterações climáticas. No último sábado de Março, casas, ruas, edifícios e monumentos apagam as luzes para mostrar o seu apoio a esta causa. Se quiser participar, só precisa de desligar as luzes de casa entre as 20.30 e as 21.30.

Este ano, Vila Nova de Gaia volta a associar-se à iniciativa e irá desligar, durante uma hora, a iluminação de vários edifícios públicos. Entre as 20.30 e as 21.30, as luzes estarão apagadas no Mosteiro da Serra do Pilar, nos Paços do Concelho, no edifício-sede das Águas de Gaia, na sede da Gaiurb, na Biblioteca Municipal, no Auditório Municipal, na Casa-Museu Teixeira Lopes, no Arquivo Sophia Mello Breyner, no Convento Corpus Christi, no Parque da Lavandeira e no Parque Biológico (com excepção da iluminação de segurança do Parque de Autocaravanas, em Avintes).

Com esta iniciativa, o Município de Gaia compromete-se "a intervir nos cuidados com os jardins e parques urbanos, de forma a ajudar a reverter o destino da Natureza no concelho", lê-se no site da Câmara Municipal.

