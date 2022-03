Vila Nova de Gaia: complexo aquático vai nascer na Lavandeira

Ao lado do Parque da Lavandeira vai nascer um complexo aquático de formação com ginásios e piscinas – uma delas com pistas de 50 metros.

Depois da abertura do concurso público, em Julho de 2021, na reunião do executivo municipal desta segunda-feira foi aprovada a concessão para a construção e exploração do Complexo Aquático de Formação em terreno do Município de Gaia, ao lado do Parque da Lavandeira. O investimento e a exploração serão de privados, com um orçamento a rondar os dez milhões de euros.

O objectivo passa por construir um complexo aquático de formação que complemente a área desportiva existente, transformando esta zona – que já conta com o Centro de Alto Rendimento – num "grande centro desportivo e de lazer, de promoção de aprendizagem desportiva e lúdica, aliado ao conforto de um espaço natural em pleno centro da cidade", lê-se no site da Câmara de Gaia.

© DR Projecto do Complexo Aquático de Formação na Lavandeira

O projecto inclui um tanque de 25 metros com seis pistas e com características adequadas para actividades formativas; outro tanque de 50 metros com duas pistas, para formação avançada; e um último tanque de aprendizagem infantil, com uma pista de dez metros. O equipamento contará também com dois ginásios, um parque de estacionamento e uma cafetaria.

A exploração "será por um período de 40 anos e, como contrapartida, a autarquia recebe um milhão de euros". No final do contrato, o terreno e os equipamentos voltam para a posse da Câmara Municipal. Apesar de ser explorado por privados, "a autarquia será responsável pela área social, nomeadamente pela gestão e patrocínio do uso por parte das escolas e associações locais”.

Após a assinatura do contrato de concessão, o concessionário deve apresentar todos os projectos de especialidades num prazo máximo de 90 dias. De seguida, o concessionário deverá concluir a execução da obra no prazo de 720 dias, contando a partir da data de aprovação dos projectos.

