Gaia inaugura o primeiro parque canino do concelho

O antigo Circuito de Manutenção de Arcozelo vai dar lugar ao Park'Animal, o primeiro parque canino do concelho de Vila Nova Gaia. Trata-se do projecto vencedor do Gaia Orçamento Participativo Jovem de 2019, apresentado por Mariana Carvalho, que será inaugurado este sábado, 13 de Novembro. Com uma área de 800 metros quadrados, o Park'Animal vai ser "um espaço de lazer onde os animais possam divertir-se e praticar algum exercício, livres de trelas", anuncia a Câmara de Gaia.

Construído com uma área vedada para evitar fugas, o parque possui equipamentos que "formam um circuito onde é mantida uma zona central de clareira, para que os animais possam exercer a actividade física sem obstáculos e em total segurança". O projecto teve um investimento de 20 mil euros e contou com o apoio da Junta de Freguesia de Arcozelo.

© DR

"Renovar um espaço que se encontra disfuncional, dar aos animais um local adequado para os seus passeios, onde não tenham restrições, reduzir a quantidade de dejectos animais espalhados pelas ruas e jardins públicos, e diminuir as fugas e/ou acidentes durante os passeios na via pública" foram os objectivos iniciais do projecto submetido por Mariana Carvalho.

Os utilizadores do parque devem ter em conta as seguintes regras:

Uso exclusivo para o exercício de canídeos;

A porta do recinto deve ser mantida fechada;

Os animais devem estar acompanhados pelo detentor ou tutor, que é responsável pelo seu comportamento;

Recomenda-se a utilização do espaço por animais devidamente vacinados e desparasitados;

Os detentores ou tutores devem apanhar os dejectos dos seus cães;

O município de Vila Nova de Gaia não se responsabiliza por danos causados por pessoas ou animais aos restantes frequentadores do parque.

Na última edição do Gaia Orçamento Participativo Jovem, a autarquia disponibilizou "um montante total e recorde de 360 mil euros, o maior do país", tendo estado três áreas a concurso: criatividade, cultura e desporto, meio ambiente e sustentabilidade, e tecnologias e empreendedorismo.

Citado pelo comunicado, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, destacou a "juventude como uma oportunidade e os jovens como agentes positivos de mudança com um potencial transformador". "Estamos a trabalhar para valorizar os direitos e a voz dos jovens, reconhecer a importância do trabalho na área da juventude e criar condições e oportunidades para que os jovens participem activamente no desenvolvimento da cidade", afirmou.

