Gaia Innovation City: mil milhões de euros para novo pólo tecnológico

Os terrenos do Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, vão ser ocupados pela Gaia Innovation City, para construir um “tech hub” de inovação que vai juntar o mundo académico ao profissional. O investimento pertence a empresários brasileiros e poderá chegar aos mil milhões de euros, criando cerca de 15 mil empregos directos.

O projecto será capaz de gerar emprego em variadas áreas, com equipamentos de ensino, empresas de inovação e tecnologia, hotel, área de retalho e serviços de gestão patrimonial da infra-estrutura. "A Amazon, o Facebook, a Tesla, a Apple, a IBM, a Google, a Microsoft ou a Netflix estão entre as potenciais empresas candidatas a ocupar este espaço, que contará, ainda, com parcerias com universidades, incluindo alojamento para estudantes", anuncia a Câmara Municipal de Gaia.

O Gaia Innovation City irá integrar um conjunto de serviços e infra-estruturas que "potenciam a incubação de talentos, com uma curva estimada de aprendizagem e empreendedorismo de dez anos, que permitirá formar e catapultar aqueles que serão os futuros gestores das maiores empresas mundiais".

O grupo brasileiro GCMP – Gestão de Capital & Management já firmou a aquisição de quase 21 hectares de terrenos para construir um ecossistema semelhante ao de Silicon Valley, considerada por muitos a “meca” da inovação e empreendedorismo, avança o Jornal de Negócios. Ao todo, serão "quase 1000 milhões de euros faseados ao longo de seis anos", confirmou o autarca Eduardo Vítor Rodrigues aos microfones da TSF.

O Parque de Campismo da Madalena é um dos activos do fundo Gaia Douro, pelo qual o município paga uma renda mensal no valor de 19.409,19€. O terreno em causa já não é propriedade da Câmara desde 2008. O grupo brasileiro GCMP – Gestão de Capital & Management comprou o terreno ao fundo e decidiu avançar com o projecto. No entanto, isto não deverá implicar a extinção do parque, mas "a redução da sua dimensão", lê-se no site da Câmara Municipal de Gaia.

