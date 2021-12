Gaia vai ter um centro de reciclagem de lixo marinho

A Torre de Vigia de Canidelo vai ser requalificada para implementar um processo inovador para a reciclagem e reutilização do lixo marinho, mas também para contribuir para a promoção da literacia oceânica e a consciencialização ambiental. A Câmara Municipal de Gaia e a fundação Parley for the Oceans vão criar uma "Air Station", que permitirá a recolha de plásticos e o seu reaproveitamento para a produção de novos materiais, dentro dos princípios da economia circular. O projecto terá três outras vertentes: a Parley Ocean School, o Centro de Interpretação e o Centro Interactivo.

Numa altura em que se estima que cerca de 73% do lixo encontrado anualmente nas praias seja plástico, o lixo marinho tem sido reconhecido com um dos problemas mais urgentes que os oceanos hoje enfrentam, com impacto na sociedade, na economia e na biodiversidade. Este projecto vai "contribuir para o crescimento económico marinho e marítimo de longo prazo e para a coesão social, em termos de comunidades locais, apostando também no capital humano, através da criação de novos postos de trabalho de economia azul", lê-se no site da Câmara de Gaia.

A Parley Ocean School tem como principal objectivo "promover a educação e inspiração de uma nova classe de embaixadores da juventude para o movimento em causa, combinando a consciencialização, a exploração e o activismo". As iniciativas associadas ao projecto contarão com a colaboração de escolas locais, ONG e respectivos governos, focando-se em três pilares: sensibilização, exploração e activismo.

Por sua vez, o Centro de Interpretação "permitirá a realização de actividades e eventos que estimulem a troca e a partilha de conhecimento sobre a sustentabilidade marinha e os valores geológicos da Praia de Lavadores". Por fim, o Centro Interactivo pretende "envolver os cidadãos no compromisso da sustentabilidade e promover uma relação próxima com a vida oceânica, oferecendo a todos os visitantes a possibilidade de uma experiência de mergulho visual".

Tendo como base os "Objectivos de Desenvolvimento Sustentável", o memorando de entendimento deste projecto foi assinado a 18 de Dezembro numa cerimónia que decorreu nos Paços do Concelho e contou com a presença do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, e do vice-almirante Gouveia e Melo.

