Vila Nova de Gaia vai ter mais parques caninos a partir de 2022

Depois de inaugurar o primeiro parque canino em Novembro, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vai criar mais parques para cães em vários pontos do concelho. O próximo deverá ficar pronto no próximo ano, junto a Soares do Reis.

Em declarações no final da reunião do executivo municipal, Eduardo Vítor Rodrigues explicou que a dimensão do concelho de Vila Nova de Gaia torna necessário que este tipo de parques estejam espalhados pelo território, uma vez que servem uma população de proximidade. “Não me adianta ter um ou dois parques apenas, quando a dispersão do concelho é muito grande”, disse o presidente da Câmara de Gaia, citado pela Renascença. O segundo parque canino deverá estar a funcionar dentro de “três a quatro meses”.

Em Novembro, o antigo Circuito de Manutenção de Arcozelo deu lugar ao Park'Animal, o primeiro parque canino do concelho de Vila Nova Gaia. Trata-se do projecto vencedor do Gaia Orçamento Participativo Jovem de 2019, apresentado por Mariana Carvalho. Com uma área de 800 metros quadrados, o parque possui equipamentos que formam um circuito onde é mantida uma zona central de clareira, para que os animais possam exercer a actividade física sem obstáculos e em total segurança.

