Há um novo brunch de Natal solidário no Hilton Porto Gaia

Durante o mês de Dezembro, o novo hotel de cinco estrelas da zona ribeirinha de Gaia vai contar com ofertas especiais para assinalar esta quadra. Uma das sugestões natalícias do Hilton Porto Gaia é o primeiro brunch do hotel, que vai estar disponível todos os domingos de Dezembro, com receitas preparadas pelo chef executivo Hugo Portela e o chef de pastelaria Ricardo Tiago.

O brunch será servido em formato buffet livre nos dias 5, 12, 19 e 26 de Dezembro, entre as 12.30 e as 15.30. Custa 25€ por pessoa (bebidas não incluídas) e as crianças até aos 11 anos têm 50% de desconto. "Parte da receita será revertida a favor da CAIS, uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 1994 para apoiar indivíduos em situação de sem-abrigo", lê-se em comunicado. Esta é a primeira iniciativa do "programa de Responsabilidade Social" do hotel.

© DR Brunch no Hilton Porto Gaia

Além das tradicionais sugestões de pequeno-almoço, onde se inclui uma estação de iogurtes e compotas, sortido de pão e viennoiserie, tudo confeccionado no hotel, waffles, panquecas e uma estação de “showcooking” dedicada aos ovos (estrelados, Benedict, escalfados ou mexidos), no “Christmas Brunch by Hilton” há lugar para várias propostas de pratos frios e quentes.

Depois das saladas variadas, sandes, tartes, canapés, tábuas de queijos e enchidos nacionais ou mix de salgadinhos para abrir o apetite, seguem-se as propostas quentes, com destaque para os pratos tradicionais portugueses. Para finalizar, há ainda uma estação de sobremesas, da autoria do chef Ricardo Tiago, e, mais próximo do Natal, os clássicos da quadra.

© DR Brunch no Hilton Porto Gaia

Para prolongar o espírito, o hotel convida todos os clientes a visitarem as decorações e iluminações de Natal, com assinatura da Bloom e da Sanimaia. O parque de estacionamento é gratuito, mediante disponibilidade. Recomenda-se reserva antecipada do brunch.

Hilton Porto Gaia: Rua Serpa Pinto, 124 (Vila Nova de Gaia). 22 244 9200. Site oficial. opoga_hotel@hilton.com

