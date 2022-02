Gaia vai ter um novo parque temático na Lavandeira

A Câmara de Gaia pretende construir um novo parque temático na Lavandeira, dedicado ao tema "A Volta ao Mundo em 80 Dias". O lançamento do concurso público para a obra, com um investimento a rondar os 900 mil euros, será discutido na próxima reunião de Câmara, a 21 de Fevereiro.

Este projecto integra uma rede de 12 parques temáticos dispersos pelo concelho. O objectivo passa por "estabelecer um circuito de equipamentos de recreio e lazer que, no seu conjunto, estimulem a brincadeira e a interacção intergeracional no espaço exterior, contribuam para uma melhoria da saúde e da qualidade de vida dos seus utilizadores e promovam a coesão social", lê-se no site da Câmara Municipal de Gaia.

© DR O parque temático vai contar com uma alusão aos transportes utilizados nos séculos XVIII e XX

Cada parque terá um conceito próprio, que "exprime uma lógica ou um tema através dos seus equipamentos, vegetação, pavimentos e vistas". Na Lavandeira, a história de "A Volta ao Mundo em 80 Dias" será recriada com uma alusão aos transportes utilizados nos séculos XVIII a XX, com enigmas sequenciais que serão descobertos pelos utilizadores à medida que avançam no parque.

Esta implementação insere-se no contexto da recente requalificação do Parque da Lavandeira, que reabriu ao público em Abril de 2021, após a autarquia ter adquirido e reabilitado uma parcela de terreno da Quinta da Lavandeira. Com esta ampliação, o parque passou a ter um total de 110 mil metros quadrados. A aquisição acrescenta cerca de mais um terço à área anterior do parque e inclui uma estufa neogótica em ferro, que irá ser recuperada.

Mais sobre Vila Nova de Gaia:

+ Parque da Lavandeira em Gaia foi aumentado e renovado

+ Gaia inaugura o primeiro parque canino do concelho

+ Gaia vai ter um centro de reciclagem de lixo marinho

+ Vila Nova de Gaia vai ter estação do TGV em Santo Ovídio

+ Travessia fluvial entre a Afurada e o Cais do Ouro vai ser retomada

+ Nova ponte sobre o rio Douro vai ser “gémea” da Ponte de São João

+ Gaia Innovation City: mil milhões de euros para novo pólo tecnológico

+ Vai nascer um novo hotel em Gaia com vista panorâmica para o Porto