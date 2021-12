Bibliotecas Municipais do Porto celebram o Natal com actividades para os mais novos

Para as últimas semanas do ano, foram criadas diferentes actividades gratuitas, para crianças dos 3 aos 12 anos.

Para entreter os miúdos durante as férias escolares, a Câmara Municipal do Porto criou diferentes actividades infantis, que vão acontecer até ao final do ano na Biblioteca Municipal Almeida Garrett e na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Tudo gratuito.

A primeira proposta, marcada para os dias 21, 22 e 23, é uma oficina de ilustração com Helena Mancelos, pensada para crianças dos seis aos 12 anos, intitulada "Cores, sons, palavras a viajar pelo Natal". Acontece na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, sempre às 10.00.

Paralelamente, nos mesmos dias, e na mesma biblioteca, às 15.00, acontecem sessões de "É Natal na Biblioteca", actividade que destacam contos criativos para miúdos, entre os três e os seis anos. Tudo isto se repete na Biblioteca Pública Municipal do Porto, no dia 28 de Dezembro, às 11.00 e às 15.00.

Depois do Natal pode contar com as "Oficinas do Pato", com Rita Canas Mendes e Ricardo Henrique, nos dias 29 e 30, com sessões às 10.30 e às 15.30, que têm como ponto de partida os livros O que vem a ser isto? – A história de um objeto surpreendente e Tipos Curiosos – Pequena História das Letras.

Apesar de todas as actividades serem gratuitas, é necessário fazer inscrição prévia, através do email (bmp@cm-porto.pt) ou dos formulários individuais disponibilizados para cada uma: "Cores, sons, palavras a viajar pelo Natal", "É Natal na Biblioteca" e "Oficinas do Pato".

Natal no Porto:

+ Seis oficinas de Natal para ocupar os miúdos no Porto e arredores

+ Seis pistas de gelo no distrito do Porto para este Inverno

+ Natal no Porto: roteiro para os dias 24 e 25 de Dezembro

+ As melhores coisas para fazer no Natal no Porto

+ Mercados de Natal no distrito do Porto

+ Concertos de Natal no distrito do Porto

+ No Porto, o Pai Natal vai vestir-se de azul e mergulhar no Sea Life