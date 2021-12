No Porto, o Pai Natal vai vestir-se de azul e mergulhar no Sea Life

Durante esta semana, o Pai Natal vai andar a divertir-se pelo Porto. Além de passear de eléctrico pela cidade, vai mergulhar no tanque oceânico do Sea Life Porto para desejar um Feliz Natal aos habitantes e visitantes do aquário. A tradição volta assim a cumprir-se com o "Pai Natal dos Oceanos", que todos os anos se veste de azul para visitar o Sea Life.

Este ano, os mergulhos acontecem apenas nesta semana de Natal, entre os dias 20 e 24 de Dezembro, às 12.00, durante cerca de 30 minutos. Depois de trocar o fato vermelho pelo azul, vai mergulhar no tanque onde habita a tartaruga e os tubarões.

© DR O presépio do Sea Life Porto

À semelhança dos anos anteriores, poderá também visitar o presépio decorativo debaixo de água. Os mais pequenos podem também conhecer as mascotes do Sea Life – Sharky, o tubarão, e Alex, o pinguim – que vão estar por aqui nos dias 18-19, 26-31 de Dezembro e 2 de Janeiro.

Para visitar o Sea Life, não é necessário apresentar teste negativo ou certificado digital, mas o uso da máscara é obrigatório. Durante as férias de Natal e Ano Novo, mantém o horário habitual de funcionamento, com a excepção dos dias 24 e 31 de Dezembro, em que encerra às 16.00 (com a última entrada até às 15.15), e do dia 1 de Janeiro, em que abrirá a partir das 14.00. No dia 25 de Dezembro, estará encerrado. Pode comprar os bilhetes online.

Rua Particular Nº 1, Castelo do Queijo 1ª (Porto). Seg-Sex 10.00.18.00, Sáb Dom 10.00-19.00 (encerra no dia 25 Dezembro)

