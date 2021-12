Casa das Artes do Porto exibe 'Dumbo' da Disney com entrada livre

Neste domingo, dia 19 de Dezembro, o Cineclube do Porto promove uma sessão especial dedicada aos mais novos, em forma de homenagem ao arquitecto Mário Bonito (1921-1976), um dos responsáveis pela secção infantil do Cineclube, no ano em que se celebraria o seu centésimo aniversário. Na Casa das Artes do Porto será exibido o clássico filme de animação Dumbo, com sessão marcada para as 11.00. A entrada é livre, no limite dos lugares disponíveis.

Criado pelos pincéis mágicos dos artistas da Walt Disney, o filme Dumbo, de 1941, faz parte da lista de clássicos dos estúdios Disney. Conta as aventuras de um elefante diferente, mostrando que a diferença não conta – Dumbo é de tamanho reduzido e tem orelhas enormes, mas descobrirá que estas lhe permitem voar. Na Casa das Artes, será exibida a versão dobrada em português.

Mas há mais para ver na programação do Cineclube do Porto, que este mês seleccionou filmes passados durante a altura natalícia, mas que não são os típicos filmes de Natal. Como Em Bruges de Martin McDonagh (16 Dezembro, 21.30), A Minha Noite em Casa de Maud de Eric Rohmer (18 Dezembro, 18.00) e Debaixo da Pele de Jonathan Glazer (30 de Dezembro, 21.30). Estas sessões têm o custo de 3,50€ cada uma. A bilheteira abre meia-hora antes de cada sessão.

