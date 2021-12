Nas manhãs de fim-de-semana, o Pavilhão Rosa Mota é um palácio de Natal para as crianças

Nas manhãs dos próximos fins-de-semana, o Auditório da Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota) será transformado numa espécie de Palácio de Natal, com actividades gratuitas, especialmente vocacionadas para crianças e famílias, anuncia o portal municipal Ágora.

A manhã de sábado começa com a sessão de conto “Dona Certeza – O Mar da Memória”, encenado pela contadora Kiara Terra, às 10.00. Logo depois, às 11.00, é tempo para rir com a visita do palhaço Oliveirinha. “Oli’ginal” é um espectáculo de novo circo sobre um palhaço animado e bem-disposto, que, através da sua sensibilidade e destreza, começa uma viagem poética, movida pelo circo e inspirada no cinema mudo.

A fechar a manhã, a partir das 12.00, todos são convidados a unir as suas vozes para cantar canções como “Jingle Bell Rock”, “White Christmas”, “Silent Night” ou “Santa Baby”. O PopUp – Vozes Portáteis, grupo vocal portuense a capella, propõe um concerto de Natal com os temas que marcam o imaginário de todas as idades.

No domingo, 5 de Dezembro, a partir das 10.30, será apresentado o conto encenado “O Que é o Natal?”, criado pelo Bairro dos Livros. Trata-se de uma adaptação do conto infantil de Raquel Patriarca, que contará com ilustração digital animada pela premiada artista Alice Eça Guimarães.

Às 11.00, chegam os “Espíritos do Inverno”, da Seistopeia, seres que habitam no Pólo Norte e que só nos visitam nos sonhos. A fechar a manhã, pelas 12.00, a Ópera de Bolso é a protagonista de um concerto com as árias mais famosas de ópera, mas também as mais belas partituras natalícias, de várias latitudes e influências. Com Liliana Nogueira (soprano), Anita Silva (soprano) e João Miguel Gonçalves (tenor).

Todos os espectáculos têm entrada gratuita, mediante levantamento de bilhete (no máximo de dois por pessoa) na bilheteira da Super Bock Arena até às 18.00 desta sexta-feira ou no fim-de-semana, a partir das 09.00. O acesso ao auditório requer apresentação obrigatória de certificado digital de vacinação e/ou recuperação válidos ou, em alternativa, teste PCR e/ou Antigénio negativos, para espectadores maiores de 12 anos. Os menores de 12 anos estão dispensados da apresentação de teste negativo ou certificado digital. Os auto-testes não serão permitidos.

