Conheça o Lapa Lapa, o novo restaurante do chef Luís Américo

Luís Américo não pára e o Lapa Lapa, na Foz, é a mais recente prova da hiperactividade do chef. Com Alberto Jesus, antigo chef do extinto Tripeiro, elaborou uma carta “sem conceito”, como explica Inês Mendonça, um dos oito membros da sociedade a que também pertencem Pedro Figueiredo, da Cantina 32 e Puro 4050, Francisco Antunes, do Fé e Pregar, Tiago Begonha e o actor Pedro Teixeira, do Jardim da Villa, no Algarve, e José Miguel Rebelo e Tiago Macedo, do SushiLovers.

O couvert, com manteiga de algas, pão fatiado e paté de cenoura à algarvia (2€) é daqueles que não pode mandar para trás. Depois, peça a lista de snacks, que também se servem durante a tarde. Exemplos? O atum em trilogia, com tártaro, tataki e muxama feita na casa com salmorejo (27€), os chipirones com limão (7€), a focaccia de carpaccio com rúcula e parmesão (10€), o hambúrguer com queijo fumado, cogumelos e maionese de trufa servido em massa de pizza (13€), e o marisco fresco.

© Marco Duarte

Ao almoço e ao jantar, a posta de novilho laminada, para duas pessoas (22€), o lombo de salmão com puré negro e espargos verdes (15€), o linguini com camarão, amêijoas e coentros (14,50€) e a moqueca de camarão com arroz de coco (15€) são boas alternativas. Tal como o couvert, a sobremesa também não pode ser deixada de lado. Há gelados e sorvetes (desde 3,50€) e oito doces inspirados no algarvio Dom Rodrigo (4€) que, segundo se lê na carta, “veio ao Porto apresentar os seus irmãos e sobrinhos”.

Cada uma das versões tem o nome de um dos sócios do restaurante e é confeccionado com os seus sabores preferidos, como o Dona Inês, com lima, framboesa e cacau, e o Dom Luís, com abóbora, requeijão e canela. Gostos não se discutem, e aqui há de tudo e para todos.

