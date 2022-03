O concelho de Alijó conta agora com 20 percursos pedestres, que se estendem ao longo de mais de 200 quilómetros, entre os vales do Tua e do Douro.

O concelho de Alijó tem uma nova rede municipal de trilhos com mais de 200 quilómetros, que interliga todas as freguesias e locais de interesse turístico, paisagístico e cultural. A rede concelhia passa agora a contar com 20 percursos pedestres – há 17 novos trilhos que se juntam aos três já existentes, todos homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

© Município de Alijó Trilho de Sanfins do Douro

Entre os vales do Tua e do Douro, pode percorrer troços da antiga calçada romana, descobrir paisagens protegidas, aldeias e ribeiras, castros e capelas, fontes e vinhas, moinhos e miradouros. Toda a informação sobre a extensão, o grau de dificuldade e as características técnicas dos percursos pode ser encontrada em desdobráveis no Posto de Turismo de Alijó e nos seguintes links:

PR1 ALJ | Trilho das Fragas Más

PR2 ALJ | Trilho da Senhora da Cunha

PR3 ALJ | Trilho de Carlão - Caldas de Carlão

PR4 ALJ | Trilho de Santa Eugénia - Carlão

PR5 ALJ | Trilho de Pegarinhos - Castorigo - Vale de Mir

PR6 ALJ | Trilho das Muralhas

PR7 ALJ | Trilho do Alto do Pópulo - Perafita

PR8 ALJ | Trilho de Vila Verde - Forno dos Mouros

PR9 ALJ | Vilar de Maçada - Rio Pinhão

PR10 ALJ | Trilho de Vila Chã - Chã - Carvalho

PR11 ALJ | Trilho da Barragem de Vila Chã - Moinho do Servo Sebastião Maria

PR12 ALJ | Trilho de Sanfins do Douro - Moinho do Servo Sebastião Maria

PR13 ALJ | Trilho de Sanfins do Douro - Favaios

PR14 ALJ | Trilho de Favaios - Alijó

PR15 ALJ | Trilho de Alijó - Senhora da Cunha

PR16 ALJ | Trilho de Alijó - Castedo

PR17 ALJ | Trilho de Castedo - Cotas

PR18 ALJ | Trilho de São Mamede de Ribatua - Vale do Tua

PR19 ALJ | Trilho de Casal de Loivos - Vilarinho de Cotas - Vale de Mendiz

PR20 ALJ | Trilho do Pinhão - Casal de Loivos

© Município de Alijó Trilho do Pinhão - Casal de Loivos

Nos dias 12 e 13 de Março, o Município de Alijó vai realizar o Festival de Percursos Pedestres, durante o qual vai apresentar o projecto “Alijó a Caminhar” e inaugurar os 17 novos trilhos. Os interessados em percorrer estes trilhos durante o fim-de-semana do festival poderão inscrever-se gratuitamente no Posto de Turismo de Alijó ou online, até ao dia 9 de Março. Os participantes serão acompanhados por guias profissionais e terão direito a seguro e um kit com t-shirt, água e fruta.

A sinalização e marcação destes itinerários paisagísticos pretende "contribuir para a dinamização das economias locais e do pedestrianismo, para a manutenção e conservação dos caminhos rurais, do património e ordenamento do território em geral", anuncia a Câmara Municipal de Alijó.

