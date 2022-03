Festival Paredes de Coura vai ter um dia extra com música portuguesa

O festival Vodafone Paredes de Coura regressa em Agosto com um dia extra inteiramente dedicado à música portuguesa. Sam The Kid & Orelha Negra, Pluto, Mão Morta, Linda Martini, Moullinex e Samuel Úria estão entre as 20 novas confirmações.

Depois das edições adiadas de 2020 e 2021, tudo indica que este ano o Vodafone Paredes de Coura estará de regresso ao anfiteatro natural da praia fluvial do Taboão, entre os dias 16 e 20 de Agosto. O primeiro dia da 28.ª edição do festival minhoto será integralmente dedicado à música portuguesa, com representantes dos mais variados géneros, do rock ao hip-hop.

A lista de 20 novas confirmações inclui os regressados Pluto (banda de Manel Cruz e Peixe, dos Ornatos Violeta), Sam The Kid em concerto especial com orquestra e os Orelha Negra, os minhotos Mão Morta e ainda os Linda Martini, Moullinex, Samuel Úria, Benjamim, You Can’t Win, Charlie Brown, Noiserv, Bruno Pernadas, Conjunto Corona, 10 000 Russos, Club Makumba, Conjunto Cuca Monga, The Lemon Lovers, The Twist Connection, Rita Vian, Rapaz Ego, Paraguaii e Ocenpsiea.

No cartaz do festival estão também nomes internacionais como os Pixies, Beach House, The Blaze, King Gizzard & The Lizard Wizard, IDLES, Slowthai, Arlo Parks, Princess Nokia, BadBadNotGood, Parquet Courts, Ty Segall & freedom band, Molchat Doma, L’Impératrice, Yves Tumor & Its Band, The Comet Is Coming, Tommy Cash, Yellow Days, Alex G, Mall Grab, Viagra Boys, Indigo De Souza, Nu Genea live band, HAAi e The Murder Capital.



Os passes gerais para o Vodafone Paredes de Coura podem ser adquiridos na aplicação oficial do festival, na plataforma bol.pt, no Seetickets e nos locais habituais (Fnac, CTT, El Corte Inglés) pelo preço de 120€. Até 30 de Abril, é obrigatória a troca dos bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 por um bilhete válido para a edição de 2022. Todas as informações sobre este processo estão disponíveis no site oficial.

Praia fluvial do Taboão (Paredes de Coura). 16-20 Agosto (Ter-Sáb). 120€ (passe geral)

