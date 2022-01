Fevereiro é mês de marisco em Matosinhos a preços especiais

Os restaurantes de Matosinhos vão dar a provar os melhores sabores do mar. Nas quintas-feiras de Fevereiro, as travessas de marisco serão servidas a preços especiais.

O marisco mais fresco de Matosinhos vai estar em destaque no mês de Fevereiro, com a iniciativa gastronómica Degustar Matosinhos. Nas quintas-feiras do mês (3, 10, 17 e 24 de Fevereiro), 17 restaurantes do concelho vão servir travessas de marisco a preços especiais, ao almoço e ao jantar.

Nos vários estabelecimentos aderentes, será apresentada uma travessa composta por uma variedade de marisco, para duas pessoas, com o preço fixo de 60 euros. Dependendo daquilo que o mar trouxer, serão travessas recheadas de sapateira, gambas, percebes, mexilhões, camarão, amêijoas, lingueirão ou ostras. As bebidas não estão incluídas no preço.

A lista de estabelecimentos aderentes inclui restaurantes como A Chalandra, Casarão do Castelo, Marisqueira “A Antiga”, Marisqueira dos Pobres, Marisqueira Mauritânia, Marisqueira Serpa Pinto, Mauritânia Grill, Mercado Food & Drinks, Novo Casarão do Castelo, Ó Mar Restaurante, O Valentim Terrace, Dom Peixe, Marisqueira Majára, Marisqueira Mariazinha, Mauritânia Real, O Gaveto e Sempr'Assar. Consulte a lista de restaurantes e os respectivos menus.

