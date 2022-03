Há concertos gratuitos de jazz num dos jardins mais secretos do Porto

A Letraria Craft Beer Garden tem um dos jardins mais secretos do Porto. Agora, além de provar os maltes e lúpulos da cerveja artesanal Letra, na companhia de bons snacks e petiscos, pode voltar a assistir a concertos gratuitos de jazz ao ar livre – se as condições climáticas deixarem.

Os domingos de "Há Jazz na Letra” estão de volta em Março, entre as 17.00 e as 21.00. Estas jam sessions são lideradas por Pedro Molina, no contrabaixo, e Antón Iglesias, na bateria, que vêm "acompanhados por um naipe de músicos convidados, nomes de renome do ambiente do jazz nacional", lê-se na nota de apresentação do evento.

Uma vez que os concertos acontecem ao ar livre, a sua realização estará dependente das condições climáticas. Caso haja previsões de chuva, o concerto será adiado para o domingo seguinte.

Rua da Alegria, 101. 22 323 5186. Seg-Qui 16.00-24.00, Sex-Sáb 17.00-02.00, Dom 16.00-23.00.

