Humor brasileiro em destaque no ViaCatarina

O ViaCatarina serve de palco a uma mostra composta pelas peças vencedoras da edição de 2018 do Salão Internacional de Humor de Piracicaba (São Paulo), um dos mais antigos do mundo. Todos os anos, um tema da actualidade serve de ponto de partida aos artistas para construírem as suas peças, e, desta vez, o assédio nas suas diferentes vertentes - moral, virtual e sexual - foi o escolhido. “Sendo um comportamento compulsivo, ameaçador e ofensivo, torna-se pertinente ser alvo de caricatura”, avança nota de imprensa.

A exposição, que se insere na programação da 21ª edição do PortoCartoon WorldFestival, chega à Invicta como resultado de uma parceria com o Museu Nacional de Imprensa. Para ver, gratuitamente e até 30 de Junho, há 33 cartoons, que encontra no terceiro piso do centro comercial. Pode apreciar os trabalhos de segunda-feira a domingo, entre as 10.00 e as 21.00.

+ Há 22 esculturas a caminhar na fachada do ViaCatarina

+ Humor sobre Direitos Humanos. 200 cartoons para ver no Mercado Bom Sucesso

+ Orquestra Bamba Social canta os parabéns ao Mercado Bom Sucesso

+ National Geographic inaugura exposição sobre tubarões na Galeria da Biodiversidade

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.