Lisboa & Porto Cocktail Week: uma semana de promoções, menus especiais e muita bebida

Tudo começou há três anos, em Lisboa, quando Mário Batista, da The Bottle Affair, e Paulo Amado, director da Edições do Gosto, decidiram criar uma semana dedicada à coquetelaria. Este ano, a Lisboa & Porto Cocktail Week ruma a norte e traz consigo nove dias de promoções, menus especiais, workshops, concertos, DJ sets. O evento acontece até 19, sábado, em ambas as cidades e em simultâneo. No total estão envolvidos 68 bares e restaurantes, com mais de 200 cocktails – números que mostram como esta área tem crescido em Portugal nos últimos anos.

O evento divide-se em quatro iniciativas principais. A primeira é o Momento Cocktail, uma promoção em que por cada cocktail pago os clientes recebem gratuitamente outro de valor igual ou inferior, válida para qualquer um dos 17 espaços aderentes no Porto. Entre eles estão o 17º Restaurante & Bar, Fé Wine & Club, Golden Oldie, Maus Hábitos, The Gin House ou The Royal Cocktail Club. Esta promoção é aplicável nas bebidas que façam parte de uma selecção prévia de três cocktails de autor, sendo que o número aumenta para quatro se houver uma opção sem álcool. Feitas as explicações, vamos ao que interessa: aproveite esta oportunidade para provar o Smuggler’s Cup (9€) do Big Bad Bank, com Absolut Elyx Vodka, ginger beer, cordial de abacaxi e curcuma. Ou o Mortos Vivos (9,50€) do Terraplana, com tequila Altos Plata, licor de cognac e laranja, lima, licor de cereja, jalapeño, morangos frescos e sal preto.

A segunda iniciativa, e novidade desta edição, é o Momento Dinner & Cocktail. Restaurantes como o Boa-Bao Porto, Mito, Mini Bar e o Terminal 4450 vão criar um menu especial de harmonizações entre cocktails e pratos. No que diz respeito ao terceiro pilar deste evento, saiba ainda que os espaços aderentes vão estar a competir pelo prémio O Melhor Cocktail do Porto. Todos os que quiserem participar têm de eleger um cocktail para ir a concurso, sendo que o vencedor será decidido por um júri de especialistas na área. Mas também há o galardão O Cocktail Escolha do Público, o quarto momento da Cocktail Week: qualquer mero mortal pode votar online no seu cocktail favorito, até dia 19.

