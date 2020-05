A Livraria Lello reabre as portas no sábado, 30 de Maio, em clima de festa, para celebrar o São João durante o mês inteiro. Até ao final de Junho, a entrada será gratuita, embora condicionada.

Com ou sem Harry Potter, a Livraria Lello vai abrir um novo capítulo, mais bonita do que nunca, após obras de restauro. Entre 30 de Maio e 30 de Junho, poderá visitá-la gratuitamente, mediante inscrição. As visitas serão acompanhadas por livreiros, que vão contar as histórias da Lello. Serão feitas de 45 em 45 minutos, para um máximo de dez pessoas divididas em dois grupos, de quarta a domingo, das 11.00 às 19.00. As inscrições são feitas online e já se encontram esgotadas para a primeira semana.

Outra das iniciativas é o "Posfácio das Carmelitas", que vai acontecer todos os sábados às 17.00. A Livraria Lello vai montar banco e banca na sua rua, a das Carmelitas, para ouvir e contar histórias de novos e menos novos autores. O evento terá acesso gratuito, controlo de lotação, distanciamento social e segurança sanitária.

Durante a quarentena, a livraria Lello criou o primeiro "drive thru" livreiro do mundo e está a organizar um concurso para premiar os seis melhores contos da quarentena, oferecendo 1000€ a cada um. Pode participar até 31 de Maio.

