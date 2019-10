MUTI ganha certificado de Verdadeira Pizza Napolitana

A MUTI - Pizzeria Napoletana & Wine Bar recebeu esta tarde o prémio Verace Pizza Napoletana (Verdadeira Pizza Napolitana) atribuído pela AVPN - Associazione Verace Pizza Napoletana. Esta distinção é semelhante a uma estrela Michelin, mas apenas galardoada ao sector das pizzarias.

Este restaurante, instalado na Rua da Picaria, recebeu quatro estrelas da nossa crítica que elogiou a pizza da casa. "Depois, uma bonita pizza, a da casa, com o mesmo nome (15€). Branca (ou seja, sem molho de tomate), tinha fior di latte, manjericão, uma burrata pornográfica, que se desfez ao toque e cuja languidez leitosa se misturou muito bem com a salga do presunto de Parma bio com uma cura de 24 meses (o mesmo servido na entrada), e pimenta rosa a adocicar."

Todas as outras que encontra também na carta são napolitanas - como as clássicas Margherita, Marinara, Capricciosa, Ortolana ou Diavola - e feitas como manda a tradição. Ou seja, a massa deve ser trabalhada com as mãos e cozida em forno a lenha, aquecido entre 450 e 480 graus, durante 60 a 90 segundos. A cor deve ser loira e as bordas altas.

Na carta deste espaço encontra ainda pratos de massa fresca feitos no dia, tábuas de queijos e enchidos e sobremesas típicas. Bom apetite.

