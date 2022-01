Nasceu um jardim no topo do edifício do Fórum da Maia

O edifício do Fórum da Maia foi dotado de uma cobertura verde. Este jardim pode ser visitado livremente no terceiro domingo de cada mês ou com agendamento prévio.

Uma parte do edifício do Fórum da Maia conta agora com uma cobertura verde, um projecto integrado no Baze, laboratório vivo para a descarbonização. Este pequeno jardim é composto por vegetação maioritariamente autóctone e com espécies que promovem a biodiversidade.

São várias as vantagens da "introdução das coberturas verdes nas cidades", lê-se no site do Município da Maia. Entre elas, "a retenção de precipitação e atraso do pico de cheia, o isolamento térmico, a protecção e aumento do tempo de vida da impermeabilização, a criação de nichos de biodiversidade, a captação de CO2 e produção de oxigénio, associados à melhoria da paisagem urbana e valorização dos edifícios".

© Neoturf Cobertura verde no Fórum da Maia

O projecto e obra de arquitectura paisagista ficou a cargo da Neoturf, que optou por "um desenho simples e naturalista com foco na promoção da biodiversidade, que maximiza as zonas de vegetação e permite a visita esporádica de visitantes de forma não invasiva". Deu-se prioridade a "espécies autóctones altamente adaptadas ao clima da região e promotoras da biodiversidade, tais como Verbena bonariensis, Thymus serpyllum e Corynephorus canescens", explica a empresa.

Pretende-se que esta cobertura funcione como um "laboratório vivo" e, para isso, foram instalados sensores térmicos e de humidade, assim como uma estação meteorológica. O projecto conta ainda com "a utilização de um sistema de cobertura verde de design ecológico e produção 100% nacional, baseado em aglomerados de cortiça expandida".

© Neoturf Cobertura verde no Fórum da Maia

Este espaço pode ser visitado mediante agendamento prévio, através de email (baze@cm-maia.pt), ou sem marcação, ao terceiro domingo de cada mês. O Município da Maia vai organizar visitas guiadas para quem pretender conhecer com maior detalhe este tipo de soluções e os "benefícios ambientais, financeiros e sociais que representam" – para isso, preencha este formulário.

