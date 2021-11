Há novas obras de arte urbana no Ecocaminho da Maia

Há mais bons motivos para passear na Maia. As paredes e muros do Ecocaminho da Maia e do Skate Park têm novas e coloridas intervenções artísticas.

Por estes dias, alguns espaços da cidade da Maia ganharam uma nova vida através de intervenções de arte urbana do colectivo Low Class Club e do artista The Caver. Nos muros e nas paredes do Ecocaminho e do Skate Park, pode agora observar novas obras de arte.

Estas intervenções artísticas foram criadas com o propósito de "levar a street art ao encontro da comunidade concelhia", visando a "recuperação e valorização dos espaços públicos", anuncia a Câmara da Maia. No Skate Park, foi desenvolvido um mural por The Caver, artista lisboeta que também trabalha como designer, ilustrador e tatuador, e que tem feito das ruas a sua tela, trabalhando a arte de colorir e dar vida a fachadas, murais e espaços públicos.

© Câmara Municipal da Maia Intervenção de The Caver no Skate Park da Maia

No Ecocaminho, os muros e túneis foram intervencionados pelos Low Class Club, transformando estes espaços em galerias ao ar livre. O colectivo portuense é formado pelos writers Contra, Oker e Asno, que se tornam numa única entidade artística quando juntam forças. Num estilo ecléctico, trabalham vários métodos de pintura, usando tanto sprays, como pincéis e tinta, com ênfase nos gestos pictóricos através de elementos minimalistas e experimentações abstractas.

© Câmara Municipal da Maia Intervenção dos Low Class Club no Ecocaminho da Maia

O Ecocaminho da Maia foi criado a partir do traçado desactivado da antiga linha de comboio, em via estreita, entre o Porto e Guimarães. O antigo e abandonado caminho ferroviário deu lugar a um percurso para correr, caminhar, andar de bicicleta ou até de skate. Ao longo desta ecopista são oferecidas distintas paisagens, onde prevalece a área arborizada, mas também logradouro de hortas, a antiga estação ferroviária da Maia e campos de agricultura.

