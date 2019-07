O C'Alma Coffee Room está de parabéns e há festa rija durante seis dias

Em Julho de 2018 o C'Alma Coffee Room instalava-se no Ateneu Comercial do Porto para integrar a rota do café de especialidade da Invicta. Um ano depois está de parabéns e a data é assinalada com seis dias de festa.

Na segunda-feira 22, para começar bem a semana, pode contar com um concerto do violinista Pedro Carneiro às 15.00. No dia seguinte, a tarde vai ser dedicada a um cupping de cafés, ou seja, a uma sessão de provas com início marcado para as 15.30.

Na quarta-feira seguinte, os proprietários garantem que irão ser distribuídos brindes-surpresa ao longo de todo o dia a todos os clientes. A semana continua com mais um concerto, na quinta-feira 25. A partir das 15.00, os ritmos de jazz de Brian Blaker e Paulo Gomes vão fazer-se ouvir na sala do C'Alma.

Às 21.00 de sexta-feira tem início mais uma edição do evento Battle of the Ateneu, o único concurso de latte art no Porto. Mas porque há que entrar com o pé direito no fim-de-semana, apurados os vencedores, vai poder celebrar ao som de um DJ set.

O bolo de aniversário vai ser aberto no último dia de festas. Assim, se quiser ajudar a cantar os parabéns, apareça por volta das 15.00 de sábado 27, data em que também está previsto um café concerto com as notas dos alunos da Escola de Música de Raimonda. Agora que está a par de tudo, organize-se, junte os amigos e comemore.

© DR

+ 30 cafés no Porto que tem de conhecer

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.