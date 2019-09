O Porto tem três candidatos na competição para melhor parque do mundo nos "Green Flag Awards"

Há três parques e jardins portuenses a competir pelo título de melhores do mundo nos Green Flag Awards. O Jardim Botânico, o Jardim do Passeio Alegre e o Parque da Cidade são os únicos representantes de Portugal nesta competição.

Em Julho, os três espaços foram distinguidos com uma "bandeira verde" e agora um deles pode tornar-se o melhor do mundo. A votação está, neste momento, a decorrer online e todos os portuenses e visitantes da cidade podem votar no seu parque favorito até dia 30 deste mês. O vencedor será anunciado no dia 5 de Outubro. Só precisa de aceder ao site da iniciativa e procurar pelo parque ou jardim em que quer votar.

A distinção é atribuída, anualmente, pelo Ministério da Habitação, Comunidades e Governo Local do Reino Unido e pela ONG Keep Britain Tidy. Recebem um Green Flag Award os espaços que respeitam os padrões de exigência no que à manutenção e gestão dos parques e jardins diz respeito. Pode ver a lista dos 2096 parques e jardins que receberam este prémio aqui.

