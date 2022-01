O primeiro trilho florestal inclusivo do país está a nascer em Lousada

O trilho, que será acessível a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, está a nascer na Mata de Vilar, na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior.

A Mata de Vilar é um espaço florestal contínuo, localizado na freguesia de Vilar do Torno e Alentém, em Lousada. Tem uma área de 14 hectares, uma rede de caminhos propícios às caminhadas, flora variada (desde carvalhos a cerejeiras bravas, sobreiros e faias) e uma fauna diversa, onde sobressaem os recém-chegados esquilos-vermelhos. Não estando ainda totalmente aberta ao público, a Mata pode ser visitada por grupos e em eventos organizados, sob pedido.

É aqui que estará brevemente disponível o primeiro trilho florestal inclusivo em Portugal, que será acessível a pessoas com "vários tipos de deficiência e mobilidade reduzida", anuncia a Câmara Municipal de Lousada. O trilho terá uma extensão aproximada de 800 metros e, em contexto florestal, vai ser "único no país". Vai ser complementado com estruturas de apoio aos visitantes, nomeadamente uma mesa interpretativa sensorial e outros instrumentos de estimulação sensorial e de orientação, que reforçam o seu carácter inclusivo.

© Câmara Municipal de Lousada Mata de Vilar

Este novo trilho junta-se aos quatro já existentes na Mata de Vilar, com extensões e graus de dificuldade variáveis: o Trilho do Miradouro, o Trilho do Medronheiro, o Trilho das Alamedas e o Trilho Histórico. Em breve, será disponibilizado um aplicativo para smartphones (co-financiado pelo projecto VilarIntegra, do Turismo de Portugal) e serão implementados pontos de acesso wi-fi e postos de carregamento alimentados por energia solar.

O acesso à rede de internet vai ter a função de auxiliar a gestão e monitorização da Mata, permitindo a recolha e carregamento de dados em tempo real e apoiando a realização de actividades pedagógicas, científicas e de ciência cidadã.

© Câmara Municipal de Lousada Mata de Vilar

A Mata de Vilar está a ser alvo de obras de conservação de elementos arquitectónicos com interesse histórico e cultural, como os caleiros originais calcetados que ladeiam alguns trilhos, que vão ser recuperados numa extensão de aproximadamente 300 metros, mantendo a sua traça original dos finais do século XIX, bem como a funcionalidade de condução das águas pluviais.

