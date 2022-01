Planetário do Porto organiza observações astronómicas gratuitas

Uma visita ao Planetário do Porto é sempre um programa especial – não é todos os dias que podemos ficar com a cabeça na lua a ver estrelas, de olhos postos no céu. Nas noites da segunda quinta-feira de cada mês, o Planetário promove a actividade de observação astronómica "Mais perto das estrelas". O evento é gratuito, mas de inscrição obrigatória e limitado aos lugares disponíveis.

A próxima sessão está marcada para o dia 13 de Janeiro. A partir das 21.00, pode começar por assistir a uma breve demonstração no interior da cúpula do Planetário digital, para ver o céu da própria noite. No final da demonstração, se as condições meteorológicas o permitirem, é altura de ir para o exterior do edifício, onde terá lugar uma observação astronómica com telescópio.

Esta actividade é sempre acompanhada e comentada por especialistas do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que mostram o céu dentro e fora da cúpula, comentam as mais recentes descobertas na área da Astronomia e respondem às perguntas dos participantes.

O evento, de entrada livre, é dirigido ao público em geral (e não a grupos organizados, como escolas). Estando limitado a 30 participantes, a inscrição é obrigatória, através deste formulário.

Rua das Estrelas (Porto). 22 608 9800. Consulte o mapa e as indicações para chegar ao Planetário.

