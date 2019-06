Criação da doceira Gabriela Ribeiro é uma homenagem a D. Pedro IV. Vai poder ser produzido em várias pastelarias da do Porto.

Os portuenses foram chamados a provar os seis doces candidatos e a votar no seu preferido. O vencedor, eleito o doce típico da Invicta, foi uma peça de doçaria conventual em forma de coração. Nasceu pelas mãos de Gabriela Ribeiro e é inspirado nas raízes culturais da cidade do Porto.

Primeiro, uma homenagem ao antigo Convento de São Bento de Avé Maria do Porto, a actual Estação de São Bento: "nesse convento, usava-se o milho, pão e trouxas-de-ovos. Eu acrescentei o feijão para a criação desta peça", explicou a autora ao site de notícias municipal. Mas há mais. O facto de o bolo ter o formato de um coração tem como objectivo recordar "o momento em que D. Pedro IV doou o seu coração à cidade do Porto como forma de agradecimento pela lealdade do povo da cidade à causa liberal".

A votação final ficou a cargo de um júri composto por chefs como Lubormir Stanisic e Hélio Loureiro, sendo que a escolha do público teve um peso de 30% na nota final. Agora, o doce pode ser produzido por várias pastelarias da cidade e vai estar disponível no comércio tradicional, em espaços hoteleiros, nas caves de vinho do Porto e nos cruzeiros do Douro. Bom proveito.

