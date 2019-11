No dia 27 de Novembro, a Alfândega do Porto recebe a final do concurso nacional do Chefe Cozinheiro do Ano. António Fernandes (Jase Hotels & Resorts – Porto Royal Bridges), António Queiroz Pinto (Restaurante de Tormes), Bruno Ribeiro (1300 Taberna), João Pedro Santos (The Yeatman), Ricardo Luz (Restaurante Bon Bon) e Wilson Costa (Hotel Vale D'Oliveiras Resort & Spa) são os chefes a concurso. Os seis foram escolhidos após três provas regionais que se realizaram em Lisboa, no Porto e no Algarve.

O júri é constituído por grandes nomes da cozinha, como António Bóia, Alexandre Silva, Nuno Diniz, Paulo Pinto, Orlando Esteves e Helmut Ziebell. O chefe brasileiro Onildo Rocha fará uma participação especial como júri assistente.

A convite da organização, alguns dos vencedores de edições anteriores vão estar no evento e vão cozinhar os pratos que os levaram ao pódio. Também durante a tarde será transmitido o documentário 30 - O Chefe Cozinheiro do Ano e a Cozinha em Portugal, realizado ao longo deste ano, que marca os 30 anos do concurso e onde será dado o testemunho de muitos vencedores.

Criado em 1990 pela mais antiga revista de gastronomia do país, a Inter Magazine, o evento já reuniu a maior parte dos cozinheiros portugueses como júris ou concorrentes. Actualmente, o Chefe Cozinheiro do Ano é organizado pelas Edições de Gosto.

“Três décadas depois, o desafio mantém-se”, explica Paulo Amado, director da Edições do Gosto, “o Chefe Cozinheiro do Ano quer continuar a ser um espelho dos tempos. Ganhar o CCA é valorização de um trabalho e um grande destaque interno, junto dos colegas, e externo, para o público em geral”, acrescenta.

Fernando Cardoso do restaurante Feitoria foi o vencedor em 2018 no Altis Belém. Se quiser assistir gratuitamente às provas, que se realizam entre as 09.30 às 16.00 na Sala dos Despachantes, basta inscrever-se aqui.

