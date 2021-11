Porto vai ter concertos de Natal à luz das velas

As músicas mais icónicas de Natal vão ser interpretadas por um coro e um quarteto de cordas, no Palácio do Freixo e no Ateneu Comercial do Porto.

Em Dezembro, as músicas mais bonitas de Natal serão tocadas à luz das velas em concertos intimistas. As majestosas salas do Palácio do Freixo e do Ateneu Comercial do Porto serão o palco para as melodias mágicas da época, interpretadas por um coro e um quarteto de cordas.

No dia 1 de Dezembro, o Ateneu recebe dois concertos do grupo vocal Vozes Portáteis, que irá cantar clássicos como "The Most Wonderful Time of the Year", "Rudolph the Red Nosed Reindeer", "Jingle Bell Rock", "Silent Night" e "White Christmas". Há sessões às 19.30 e 21.30, a preços entre 15€ e 35€, já disponíveis online.

A 15 de Dezembro, também no Ateneu Comercial do Porto, será o Quarteto Intempus a interpretar as mais conhecidas músicas de Natal à luz das velas, como "White Christmas", "Have Yourself A Merry Little Christmas", "Winter Wonderland", "Santa Claus Is Coming To Town" e "Let It Snow". Pode escolher a sessão das 19.30 ou das 21.30 e os bilhetes custam entre 15€ e 35€.

Nos dias 22 e 23 de Dezembro, o Pestana Palácio do Freixo, com vista sobre o rio Douro, será o palco de algumas das mais icónicas obras de Tchaikovsky e Vivaldi, como "O Quebra-Nozes" ou o "Largo de Inverno", tocadas por um quarteto de cordas. Os concertos têm a duração de 60 minutos, com sessões às 19.30 e 21.30, e bilhetes entre 15€ e 40€.

Mais eventos de Natal no Porto:

+ Circo de Natal do Coliseu do Porto começa a 10 de Dezembro

+ Árvore de Natal gigante volta a iluminar o Porto

+ Mercado de Natal do Porto regressa à Praça da Batalha

+ O Fabuloso Circo de Natal vai estar na Alfândega do Porto

+ Quebra-Nozes no Gelo vai trazer a magia do Natal ao Porto