Reabilitação da Casa-Ateliê Soares dos Reis começa já no próximo mês

É na Rua Luís de Camões, em Vila Nova Gaia, que encontra a Casa-Ateliê Soares dos Reis, um imóvel que vai ser reabilitado com a missão de no futuro se transformar num lugar aberto ao público, dedicado ao artista que lhe deu nome. A 17 de Novembro, aconteceu o arranque simbólico da obra, no entanto, o início oficial está marcado para o próximo mês, Dezembro.

O edifício, pensado por Soares dos Reis em finais do século XIX, foi o local onde o artista viveu e desenvolveu parte da sua actividade artística. "Encontra-se contudo abandonado há bastantes anos e em avançado estado de degradação", explica o município, na memória descritiva do projecto.

Trata-se de um investimento na ordem dos 352 mil euros, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e a Universidade do Porto. Foi dado um prazo de execução de 270 dias para a obra, ou seja, prevê-se que esteja terminada em Agosto de 2022.

As obras vão focar-se na "conservação do edifício existente, sendo ainda prevista a construção de um pequeno volume de apoio ao edifício principal no logradouro" – um anexo que terá diferentes valências e possivelmente será uma área de estar e zona de exposição de esculturas.

Está planeada uma intervenção o "menos intrusiva possível", conservando e repondo "o que ainda existe da construção primitiva, adaptando-a às exigências de conforto actuais, sempre que estas não colidam com as características patrimoniais e arquitectónicas do edifício". O edifício principal – o rés-do-chão e o primeiro piso – vai ser um espaço multiusos para esculturas, área de exposições, vestuários com cacifos, copa, entre outras comodidades.

Além disso, todas as fachadas vão ser recuperadas, "incluindo as cantarias em pedra existentes no alçado principal, de forma a viabilizar a conservação das características arquitectónica do edifício tal como este chegou até aos nossos dias".

O objectivo desta intervenção é "repor a dignidade do edifício que foi a casa-ateliê do escultor Soares dos Reis, abrindo-o ao público e evitando que caia no esquecimento da população".

