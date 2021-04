Segundo take do Portugal Fashion acontece entre 22 e 24 de Abril

Esta é a segunda parte da 48.ª edição do evento e todas as apresentações acontecem online.

O Portugal Fashion está de volta para o segundo take. Os desfiles, com as colecções para o próximo Outono/Inverno, vão ser gravados previamente – as filmagens estão a acontecer esta semana, na Alfândega do Porto – e transmitidos entre 22 e 24 de Abril.

Durante os três dias, vai ter a oportunidade de ficar a conhecer o trabalho dos mais variados designers, como os da plataforma Bloom ou os alunos de diferentes escolas de moda do país. Outros criadores incluídos nesta iniciativa são Carolina Sobral, Anchor, Huarte, Kensal, Rita Ibs, Unflower Brand, Rita Sá e os vencedores do último concurso Bloom: Maria Carlos Baptista e Marcelo Almiscarado.

Esta edição vai contar com uma novidade, a rubrica "Welcome to Porto", na qual vão estar em destaque o designer Nuno Miguel Ramos e a marca DAVII, que marcam presença no Portugal Fashion pela primeira vez.

Outros designers já bem conhecidos pelo público, como Diogo Miranda, Alves/Gonçalves, Hugo Costa, Luís Onofre, Marques'Almeida – a dupla participou na Semana da Moda de Londres –, Sophia Kah e Susana Bettencourt, e as marcas Concreto e Pé de Chumbo, também apresentam novas colecções.

© DR Calendário do Portugal Fashion

Além de tudo isto, na 48.ª edição do evento também vão ser desvendados os uniformes da Selecção Nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Paralelamente aos desfiles e apresentações, também vai poder assistir a várias dinâmicas no Facebook e Instagram. Desta vez, além das entrevistas realizadas por Hugo van der Ding, também pode contar com conteúdos feitos por Raquel Strada e Renato Duarte.

Esta não é a única contribuição de Hugo van der Ding no evento, já que para esta edição a organização do Portugal Fashion o convidou para criar o cartaz e imagem oficial. Com o mote Sofa Edition, o evento vai poder ser acompanhado, em directo, através do site oficial e das redes sociais.

