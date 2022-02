O Terminal Intermodal de Campanhã, uma obra que vai mudar o paradigma da mobilidade e dos transportes na cidade do Porto, poderá estar a funcionar a partir do segundo semestre de 2022. "Neste momento está na fase final de construção, nós queremos acreditar que é possível tê-lo a operar no segundo semestre deste ano", disse à Lusa Cristina Pimentel, vereadora do pelouro dos Transportes, Acção Social e Protecção Civil da Câmara do Porto, que passará agora a assumir a presidência do Conselho de Administração da STCP.

O terminal, que será gerido pela STCP no âmbito da transferência de competências da Câmara para aquela empresa, "terá capacidade para realizar diariamente mais de 1000 serviços de transporte rodoviário, estimando um movimento diário de cerca de 120.000 passageiros/dia", segundo fonte oficial da Câmara disse à Lusa. O terminal terá "um parque de estacionamento com capacidade para 230 lugares, sendo o primeiro parque de estacionamento do município a incluir na sua tabela de preços um título combinado de estacionamento e transporte público".

Cristina Pimentel adiantou também que a autarquia pretende fazer obras de requalificação "de pequena escala" no terminal rodoviário das Camélias, próximo da Praça da Batalha, dotando-o de "condições de conforto" para os clientes e motoristas.

O executivo da Câmara do Porto aprovou, na segunda-feira, delegar competências à STCP relacionadas com a mobilidade e gestão de infra-estruturas auxiliares ao transporte público, como a gestão do TIC, do terminal das Camélias ou do Bom Sucesso, e meios auxiliares à deslocação entre cotas, como o Funicular dos Guindais, o Elevador da Lada, as escadas do Monte dos Judeus, o futuro elevador do Palácio de Cristal e escadas das Virtudes. É também confiada à empresa a realização de estudos para a operacionalização do ramal da Alfândega.

