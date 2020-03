Use o cartão da biblioteca para ver documentários em casa

As iniciativas culturais a que temos assistido nas últimas semanas têm ajudado, e muito, a viajarmos mentalmente. Visitámos museus, acompanhámos peças de teatro, assistimos a concertos e muito mais. Agora, sugerimos que espreite também uma videoteca digital, que dá acesso aos melhores documentários de 11 festivais europeus.

O acesso faz-se através da plataforma AVA EU (Audiovisual Access Agency) e estará disponível até 31 de Agosto para todos os leitores inscritos nas Bibliotecas Municipais do Porto. Para obter a senha, basta enviar um email para bib.agarrett@cm-porto.pt com o seu nome e número de utilizador.

Depois, mergulhe no site, descubra o que há nas categorias de animação, assuntos actuais e emigração. Pode encontrar, por exemplo, Brexitannia, um documentário que dá conta do panorama complexo de 50 pessoas que abandonaram ou continuam a viver no Reino Unido após o referendo do Brexit.

O acesso em streaming a esta videoteca é possível desde 2018, altura em que foram disponibilizadas 11 longas metragens e 12 curtas.

