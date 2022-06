Vasco Coelho Santos e Mauricio Ghiglione preparam menu exclusivo no NOS Primavera Sound

Os chefs vão estar a cozinhar no Prima by NOS Primavera Sound, restaurante que servirá um menu de degustação de quatro momentos, harmonizado com cerveja e vinhos.

Além de um grande cartaz e boa música durante três dias, o NOS Primavera Sound é também sinónimo de muita animação, diversão, convívio e boa comida. Este ano, além dos clássicos do costume, como a Casa Guedes com as suas sandes de pernil, a Conga com as bifanas e a Gazela com os míticos cachorrinhos, há uma grande novidade. Vasco Coelho Santos, chef do Semea e do Euskalduna Studio, e Mauricio Ghiglione, à frente do restaurante Belos Aires, vão estar a preparar um menu exclusivo para o festival.

De 9 a 11 de Junho, no Parque da Cidade, onde decorre o festival, será montado o Prima by NOS Primavera Sound, que servirá um menu de degustação de quatro momentos, devidamente harmonizado com vinhos dos Douro Boys e Super Bock Selecção 1927, que ​​quer “mostrar o melhor que o Porto tem para oferecer”, segundo o jornal Expresso. O menu, que poderá apenas ser apreciado no recinto do evento, custa 50€ com bebidas e café incluídos e está reservado a quem tiver bilhete.

Na zona de restauração haverá ainda mais para descobrir. O Madureiras, o Il fornaio, o DaTerra, a Central dos Pregos, Baos, Munchies, Comida de Rua, entre muitos outros, são alguns dos espaços que estarão por lá a matar a fome aos festivaleiros. Outra das novidades é a estreia da Taylor’s nestas andanças. Com stand próprio, apresentará o seu Porto Tónico ready-to-drink, o Taylor’s Chip Dry & Tonic em lata, nas versões branco e rosé.

