A Time Out diz

Nesta exposição, são os pássaros os músicos. Na sua estreia em Portugal, o artista francês Céleste Boursier-Moungenot apresenta no MAAT uma das suas obras mais emblemáticas. from here to ear v.26 é composta por 20 guitarras eléctricas, tocadas por uma centena de mandarins-diamante, pequenas aves que circulam livremente na galeria e que produzem som ao poisarem e saltitarem sobre as cordas dos instrumentos. A obra foi apresentada pela primeira vez em 1995 e chega agora a Lisboa naquela que é a sua 26.ª versão. Quanto às aves, provêm de um criador português, foram devidamente introduzidas e ambientadas à galeria (com cerca de 500 metros quadrados), ainda antes da inauguração e são cuidadas diariamente por uma equipa dedicada. No final da exposição, vão voltar para o criador de origem.

"Ao integrar o vivo na instalação, o espaço torna-se um ecossistema onde o visitante se vê como o elemento circundante de um estado natural desconhecido: uma sociedade de pássaros músicos com necessidades, uma vida comunitária, rituais de sedução dos quais gostamos de supor que a música é a expressão imediata", explica François Quintin, curador da exposição e director do museu de arte contemporânea Collection Lambert, em Avignon, citado em comunicado.

A exposição pode ser visitada até 31 de Agosto. Até ao final de Agosto, os visitantes podem também usufruir do horário especial de Verão. Às quintas e sextas, o museu fica aberto até às 21.00, sendo que a partir das 19.00 os bilhetes custam metade do preço.