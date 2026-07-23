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Lisboa

São Luiz Teatro Municipal
EGEAC | São Luiz Teatro Municipal

A Descida do (I)lustre

  • Coisas para fazer
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Todos os anos, cumpre-se o mesmo ritual à porta fechada. O imponente lustre do Teatro São Luiz desce em silêncio para ser limpo e preparado antes do arranque da nova temporada. Mas este ano, e a título excepcional, o público é convidado a assistir: a sala abre portas na segunda-feira, 27 de Julho, a partir das 11.30, para revelar um dos segredos mais bem guardados da casa. A ideia é ter oportunidade de assistir de perto ao processo de manutenção e, melhor ainda, a fotografar a peça histórica como raramente se vê. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
Grátis
Horário
Seg 12.00 (abertura de portas às 11.30)

Datas e horários

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