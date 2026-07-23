A Time Out diz

Todos os anos, cumpre-se o mesmo ritual à porta fechada. O imponente lustre do Teatro São Luiz desce em silêncio para ser limpo e preparado antes do arranque da nova temporada. Mas este ano, e a título excepcional, o público é convidado a assistir: a sala abre portas na segunda-feira, 27 de Julho, a partir das 11.30, para revelar um dos segredos mais bem guardados da casa. A ideia é ter oportunidade de assistir de perto ao processo de manutenção e, melhor ainda, a fotografar a peça histórica como raramente se vê. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço.