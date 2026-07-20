Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Altis Belém
DR | Altis Belém

Cinema ao ar livre no Altis Belém Hotel & Spa

  • Coisas para fazer, Eventos cinematográficos
  • Altis Belém, Belém
Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Publicidade

A Time Out diz

Na noite de 24 de Julho, o deck 38º41′ Gastrobar do hotel Altis Belém transforma-se numa sala de cinema ao ar livre com vista para o Tejo. No grande ecrã, será exibido o filme Mulher de Ouro (2015), com Helen Mirren e Ryan Reynolds, que conta a história verídica de Maria Altmann e a sua luta para recuperar o retrato pintado por Gustav Klimt, roubado pelos nazis à sua família em Viena. A noite começa pelas 20.00 com um welcome-drink e alguns petiscos da carta de bar. Às 21.00, todos são convidados a sentar-se nos sofás confortáveis para a sessão acompanhada de pipocas. O programa custa 30€ por pessoa e inclui ainda vinho branco e tinto, cerveja, água e soft drinks. A inscrição é obrigatória (receptionbelem@altishotels.com). 

Detalhes

Endereço
Altis Belém
Doca do Bom Sucesso
Lisboa
1400-038

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.