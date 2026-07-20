A Time Out diz

Na noite de 24 de Julho, o deck 38º41′ Gastrobar do hotel Altis Belém transforma-se numa sala de cinema ao ar livre com vista para o Tejo. No grande ecrã, será exibido o filme Mulher de Ouro (2015), com Helen Mirren e Ryan Reynolds, que conta a história verídica de Maria Altmann e a sua luta para recuperar o retrato pintado por Gustav Klimt, roubado pelos nazis à sua família em Viena. A noite começa pelas 20.00 com um welcome-drink e alguns petiscos da carta de bar. Às 21.00, todos são convidados a sentar-se nos sofás confortáveis para a sessão acompanhada de pipocas. O programa custa 30€ por pessoa e inclui ainda vinho branco e tinto, cerveja, água e soft drinks. A inscrição é obrigatória (receptionbelem@altishotels.com).