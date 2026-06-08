A Time Out diz

Numa zona que reúne os monumentos mais famosos da cidade e os pastéis de Belém (não são monumento, mas lá chegarão), seria de esperar que, por aqui, os hotéis brotassem como cogumelos. Acontece que não, e por isso o Altis Belém & Spa teve espaço para crescer tranquilo sem empurrões da concorrência até se transformar naquilo que é hoje: um hotel de luxo com um restaurante Michelin. Lá dentro, um cenário quase futurista que não tem medo de assumir os espaços vazios e a decoração minimalista, num esquema de cores a preto e branco que só encontra variações nos quartos temáticos inspirados nos Descobrimentos. O BSpa by Karin Herzog, com piscina interior, hammam, banho turco e circuito de hidroterapia, não deixa que lhe falte nada em domínio de relaxamento.