Em Março, o Museu da Farmácia convida pais e filhos a celebrarem o Dia do Pai, numa tarde recheada de muita diversão, criatividade e cumplicidade. Neste atelier educativo, para famílias com crianças maiores de cinco anos, desafiam-se os pequenos aspirantes a vestir o papel de cientistas da Vila Saúda e a elaborarem o seu próprio presente para oferecerem aos seus papás orgulhosos, neste caso um sabonete original com um aroma especial.
Ser pai é difícil: as crianças não têm livro de instruções e, mesmo que tivessem, o mais provável é que o mandassem às urtigas. Para celebrar o Dia do Pai, há programas para todas as espécies de pais, desde os bacanos, que deixam a mãe maluca quando se põem a fazer espectáculo de wrestling com os filhos, aos mais autoritários, que fazem sempre de polícia mau mas depois dão aquele beijinho na testa antes de ir dormir – e até para as mães, avós, tios e pessoas no geral que são como se fossem nossos pais. Está sem ideias? Inspire-se nestas actividades em família.
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