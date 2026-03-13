No domingo, dia 22 de Março, o Jardim Zoológico convida pais e filhos a celebrar o Dia do Pai com uma experiência exclusiva: um pequeno-almoço no terraço dos leões, com actividades e uma visita guiada dedicada aos diferentes pais do reino animal. Entre as 09.00 e as 10.30, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um pequeno-almoço num espaço privilegiado do Zoo. A experiência inclui ainda um encontro com o tratador dos felinos, que irá revelar curiosidades sobre estes animais, e um workshop de construção de um hotel para insectos. O programa termina com uma visita guiada, onde as famílias poderão descobrir factos surpreendentes sobre diferentes espécies e conhecer o papel que os pais podem desempenhar no cuidado e protecção das crias. Após a visita, as famílias são convidadas a continuar a explorar o Jardim Zoológico ao longo do dia. Cada pai poderá participar acompanhado por filhos e familiares do seu agregado, até um máximo de cinco pessoas. As inscrições são limitadas e decorrem até dia 17 de Março, através de email (marketing@zoo.pt). O valor de participação é de 45€ para pais e filhos a partir dos 12 anos, 35€ para crianças até aos 12 anos e gratuito para crianças até aos 2 anos.