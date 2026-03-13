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As melhores coisas para fazer no Dia do Pai

O Dia do Pai celebra-se todos os anos a 19 de Março. Assinale o dia com um destes programas para pais e filhos.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Ser pai é difícil: as crianças não têm livro de instruções e, mesmo que tivessem, o mais provável é que o mandassem às urtigas. Para celebrar o Dia do Pai, há programas para todas as espécies de pais, desde os bacanos, que deixam a mãe maluca quando se põem a fazer espectáculo de wrestling com os filhos, aos mais autoritários, que fazem sempre de polícia mau mas depois dão aquele beijinho na testa antes de ir dormir – e até para as mães, avós, tios e pessoas no geral que são como se fossem nossos pais. Está sem ideias? Inspire-se nestas actividades em família.

Recomendado: Presentes para o Dia do Pai

Coisas para fazer no Dia do Pai

Atelier de Dia do Pai

  • Miúdos
  • Chiado/Cais do Sodré
Atelier de Dia do Pai
Atelier de Dia do Pai
© Museu da Farmácia

Em Março, o Museu da Farmácia convida pais e filhos a celebrarem o Dia do Pai, numa tarde recheada de muita diversão, criatividade e cumplicidade. Neste atelier educativo, para famílias com crianças maiores de cinco anos, desafiam-se os pequenos aspirantes a vestir o papel de cientistas da Vila Saúda e a elaborarem o seu próprio presente para oferecerem aos seus papás orgulhosos, neste caso um sabonete original com um aroma especial.

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Os Reis como Pais

  • Miúdos
  • Ajuda
Os Reis como Pais
Os Reis como Pais
DR

Reis foram, ao longo da História, símbolos de poder e autoridade. Mas, para além do seu papel político e institucional, muitos desempenharam também um dos papéis mais importantes da vida: o de pais. Nesta visita especial, convidam-se pais e filhos a descobrir o lado mais íntimo da Família Real, através de objectos da exposição permanente do Museu do Tesouro Real. Entre jóias, condecorações e peças emblemáticas, conheça as histórias, os afectos, os desafios e as relações familiares que marcaram gerações de monarcas.

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A Ordem Notável do Dia do Pai

  • Miúdos
  • Ajuda
A Ordem Notável do Dia do Pai
A Ordem Notável do Dia do Pai
DR

Nesta visita pensada para famílias curiosas e aventureiras, descobrem-se as fascinantes condecorações atribuídas pelos Reis e Rainhas de Portugal. E porque um verdadeiro cavaleiro precisa de treino, haverá uma divertida aula de esgrima. A actividade custa entre 7,50€ e 24,50€, mediante marcação prévia (ervicoeducativo@tesouroreal.com | 211 160 992).

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Dia do Pai no Zoo de Lisboa

  • Atracções
  • Zoológicos e aquários
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Dia do Pai no Zoo de Lisboa
Dia do Pai no Zoo de Lisboa
DR

No domingo, dia 22 de Março, o Jardim Zoológico convida pais e filhos a celebrar o Dia do Pai com uma experiência exclusiva: um pequeno-almoço no terraço dos leões, com actividades e uma visita guiada dedicada aos diferentes pais do reino animal. Entre as 09.00 e as 10.30, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de um pequeno-almoço num espaço privilegiado do Zoo. A experiência inclui ainda um encontro com o tratador dos felinos, que irá revelar curiosidades sobre estes animais, e um workshop de construção de um hotel para insectos. O programa termina com uma visita guiada, onde as famílias poderão descobrir factos surpreendentes sobre diferentes espécies e conhecer o papel que os pais podem desempenhar no cuidado e protecção das crias. Após a visita, as famílias são convidadas a continuar a explorar o Jardim Zoológico ao longo do dia. Cada pai poderá participar acompanhado por filhos e familiares do seu agregado, até um máximo de cinco pessoas. As inscrições são limitadas e decorrem até dia 17 de Março, através de email (marketing@zoo.pt). O valor de participação é de 45€ para pais e filhos a partir dos 12 anos, 35€ para crianças até aos 12 anos e gratuito para crianças até aos 2 anos.

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Dia do Pai no Mama Shelter

  • Hotéis
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Dia do Pai no Mama Shelter
Dia do Pai no Mama Shelter
© Mama Shelter

No dia 22 de Março, das 12.00 às 14.00 e das 14.30 às 16.30, o Mama Shelter Lisboa transforma o Dia do Pai numa tarde de brunch e torneio de matraquilhos. Pais e filhos à mesa, pais e filhos em campo: a dupla mais afinada leva para casa t-shirts da colecção exclusiva MAMA College. As reservas estão abertas (15€/crianças, 40€/adultos). A participação no torneio é gratuita, mediante inscrição prévia.

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Quiz & Bifanas na Musa Marvila

  • Cervejaria artesanal
  • Marvila
Quiz & Bifanas na Musa Marvila
Quiz & Bifanas na Musa Marvila
Mariana Valle Lima

Quiz e bifanas. Há programa melhor para fazer em família? É a proposta da Musa de Marvila para este Dia do Pai. Para participar, só tem de se inscrever por e-mail (musademarvila@cervejamusa.com), com indicação do dia, nome da equipa e número de elementos, até um máximo de cinco pessoas.

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P de Pai

Como ser pai em dez filmes

  • Filmes
Como ser pai em dez filmes
Como ser pai em dez filmes
Archive Photos

O Dia do Pai, mais para os adultos do que para as crianças, claro, pode ser um carrossel de sentimentos, um viveiro de contradições, um avivar de memórias agradáveis (ou não). Sejamos porém positivos. Ser pai é difícil, as crianças vêm sem instruções e uma pessoa faz o que pode com o que tem. Estes filmes para ver em família sempre alienam – e talvez eduquem.

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As melhores lojas para homem em Lisboa

  • Compras
  • Moda
As melhores lojas para homem em Lisboa
As melhores lojas para homem em Lisboa
©DR

Da alfaiataria ao streetwear, as lojas de roupa e acessórios exclusivamente dedicadas ao universo masculino estão a crescer a olhos vistos. Com a vaidade aumenta a exigência, por isso neste roteiro também vai encontrar algumas das lojas mais bonitas de Lisboa.

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