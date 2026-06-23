A Time Out diz

No ano em que celebra o seu 25.º aniversário, o Museu da Marioneta inaugura uma exposição inédita consagrada aos artistas que, longe do olhar do público, dão corpo, movimento e expressão às personagens, cruzando técnicas ancestrais de construção com novos materiais como o silicone e as fibras sintéticas. Através de cerca de 50 peças de várias tipologias, a mostra dá a conhecer o vigor e o poder criativo de 13 criadores portugueses que colaboraram com a instituição ao longo do último quarto de século, reflectindo também novas temáticas políticas e sociais que marcam a arte contemporânea.