No ano em que celebra o seu 25.º aniversário, o Museu da Marioneta inaugura uma exposição inédita consagrada aos artistas que, longe do olhar do público, dão corpo, movimento e expressão às personagens, cruzando técnicas ancestrais de construção com novos materiais como o silicone e as fibras sintéticas. Através de cerca de 50 peças de várias tipologias, a mostra dá a conhecer o vigor e o poder criativo de 13 criadores portugueses que colaboraram com a instituição ao longo do último quarto de século, reflectindo também novas temáticas políticas e sociais que marcam a arte contemporânea.
Criadores de Marionetas em Portugal no Século XXI
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu da Marioneta
- Rua da Esperança, 146
- Lisboa
- 1200-660
- Preço
- 6€
- Horário
- Ter-Dom 10.00-18.00
Datas e horários
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