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Lisboa

Museu da Marioneta
DR | Criadores de Marionetas em Portugal no Século XXI, no Museu da Marioneta

Criadores de Marionetas em Portugal no Século XXI

  • Coisas para fazer
  • Museu da Marioneta, Estrela/Lapa/Santos
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

No ano em que celebra o seu 25.º aniversário, o Museu da Marioneta inaugura uma exposição inédita consagrada aos artistas que, longe do olhar do público, dão corpo, movimento e expressão às personagens, cruzando técnicas ancestrais de construção com novos materiais como o silicone e as fibras sintéticas. Através de cerca de 50 peças de várias tipologias, a mostra dá a conhecer o vigor e o poder criativo de 13 criadores portugueses que colaboraram com a instituição ao longo do último quarto de século, reflectindo também novas temáticas políticas e sociais que marcam a arte contemporânea.

Detalhes

Endereço
Museu da Marioneta
Rua da Esperança, 146
Lisboa
1200-660
Preço
6€
Horário
Ter-Dom 10.00-18.00

Datas e horários

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