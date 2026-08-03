A Time Out diz

Na tarde de 12 de Agosto, o Pátio dos Arcos do Palácio Nacional da Pena abre portas a uma actividade de observação do eclipse solar. Em Sintra, o fenómeno será visível como um eclipse parcial profundo, cobrindo cerca de 95% do Sol no seu ponto máximo. O evento começa às 17.00, com o início da ocultação previsto para as 18.39, o pico às 19.36 e o fim às 20.29. O bilhete custa 5€ e inclui a entrada no Parque da Pena a partir das 17.00, bem como um par de óculos de protecção solar obrigatórios para a visualização directa. O serviço de cafetaria do palácio mantém-se aberto até às 21.00.