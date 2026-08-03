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Lisboa

Palácio da Pena ao pôr-do-sol
PSML/Luís Duarte | Palácio da Pena ao pôr-do-sol

Eclipse Solar no Palácio da Pena

  • Coisas para fazer
  • Parque e Palácio Nacional da Pena, Sintra
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Na tarde de 12 de Agosto, o Pátio dos Arcos do Palácio Nacional da Pena abre portas a uma actividade de observação do eclipse solar. Em Sintra, o fenómeno será visível como um eclipse parcial profundo, cobrindo cerca de 95% do Sol no seu ponto máximo. O evento começa às 17.00, com o início da ocultação previsto para as 18.39, o pico às 19.36 e o fim às 20.29. O bilhete custa 5€ e inclui a entrada no Parque da Pena a partir das 17.00, bem como um par de óculos de protecção solar obrigatórios para a visualização directa. O serviço de cafetaria do palácio mantém-se aberto até às 21.00.

Detalhes

Endereço
Parque e Palácio Nacional da Pena
Estrada da Pena
Sintra
2710-609
Preço
5€
Horário
Qua 17.00

Datas e horários

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