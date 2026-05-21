No próximo dia 30 de Maio, entre as 15.00 e as 23.00, o La Barraque, no You and the Sea, volta a receber o Ericeira Vinho & Jazz Festival, que junta vinho português e música ao vivo, com curadoria de Oz Sound, que traz ao palco Diga Diga Doo’s, Stomping at Six, Mr. Blues Sessions e Alta Cena. Na componente gastronómica, o evento conta com a presença de parceiros locais, como Kau Barbeque, Secret Oven Pizzas e Taza Lebanese Sandwiches. Há ainda actividades para crianças e entrada gratuita até aos 18 anos. O bilhete custa 30€ e inclui copo e cinco provas de vinho.
Ericeira Vinho & Jazz Festival
- You and the Sea
- Rua das Silvas
- Ericeira
- 2655-431
- 30€
- Sáb 15.00-23.00
